Счетная палата проведет аудит относительно профилактики и лечения туберкулеза в Украине

Счетная палата в рамках реализации Целей устойчивого развития проведет координированный аудит в сфере здравоохранения относительно профилактики и лечения туберкулеза в Украине, сообщила пресс-служба счетной палаты со ссылкой на заявление председателя Валерия Пацкана на встречи руководителей высших органов аудита в Нью-Йорке.

"Накануне визита в Нью-Йорк на встрече в Тбилиси мы совместно с высшими аудиторскими органами Азербайджана, Беларуси и Грузии договорились о проведении координированного аудита по профилактике и лечению туберкулеза. Эта проблема актуальна для многих стран мира, в том числе и Украины. По данным ООН, Украина входит в число стран с высоким уровнем риска. Хотя пока сохраняется тенденция к снижению заболеваемости, ежегодно эта болезнь забирает жизни 4 тыс. украинцев. Положить конец эпидемии туберкулеза к 2030 году - одна из задач Целей устойчивого развития. И Украина также ответственна за ее выполнение", - процитировала пресс-служба Пацкана.

По его словам, подписать положение о проведении аудита планируется в октябре текущего года.

Цели устойчивого развития – это ключевые направления развития стран, принятые на Саммите ООН по устойчивому развитию на период с 2015 по 2030 годы.