ГЭЦ зарегистрировал по упрощенной процедуре 109 лекарственных препаратов

Госпредприятие "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ) с начала действия упрощенного порядка регистрации лекарственных средств, зарегистрировала 109 препаратов.

"По упрощенной процедуре было зарегистрировано 109 лекарственных средств. Из них 40% - лекарства, которые уже зарегистрированы в США, Швейцарии, Канаде и ЕС", - написала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице Facebook.

Она отметила, что благодаря упрощенной регистрации "пациенты получили в короткий срок, 7-10 дней, критически важные препараты".

В свою очередь, директор ГЭЦ Татьяна Думенко сообщила, что это, преимущественно, были препараты для лечения онкологических и орфанных заболеваний, "значительное количество которых отсутствовали на рынке Украины и были недоступны пациентам до этой регистрации".

По словам сопредседателя комитета по здравоохранению Американский торговой палаты Бориса Даневича, регистрация по упрощенной процедуре осуществлялась по группам лекарственных средств, в том числе и тем, которые закупались через международные организации за средства бюджета, а также тем, которые закупались на региональному ровне и которые представлены в розничной аптечной сети.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Министерство здравоохранения Украины утвердило приказ №1245, согласно которому лекарственные средства, зарегистрированные в странах с жесткой регуляторной политикой – Японии, Швейцарии, США, Канады, Австралии, странах ЕС могут быть зарегистрированы в Украине по сокращенной процедуре в течение 10, 17 или 45 дней – в зависимости от категории регистрируемых препаратов. Регистрация препаратов по стандартной процедуре осуществляется в течение 210 дней.

Регистрация лекарственных средств по упрощенной процедуре применяется, в частности, в процессе госзакупок через международные организации.