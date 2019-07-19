Одесский центр телемедицины за 3 месяца с начала работы провел более 5 тыс. консультаций

Одесский областной центр телемедицины, открытый на базе Одесской областной клинической больницы (ОКБ) с начала работы в апреле 2019 года в тестовом режиме провел более 5000 консультаций с пациентами из отдаленных населенных пунктов.

Как сообщил руководитель центра Артем Ляшенко, в настоящее время телемедицинская система работает в 84 медучреждениях региона. На создание телемедицинской сети было направлено 2,945 млн грн.

Областной центр телемедицины запущен на информационно-медицинской платформе, позволяющей проводить электронный обмен данными о пациенте между врачами для установления или уточнения диагноза, выбора тактики лечения, получения квалифицированного заключения по результатам инструментального, лабораторного, функционального и других методов исследования.

Система позволяет отправлять информацию о пациентах в нужное медучреждение: рентгеновские снимки, кардиограмму, УЗИ, МРТ и КТ (при наличии соответствующего оборудования).

В работе телемедицинской сети принимают участие более 150 врачей по 21 направлению.

"Самый большой спрос у больных на консультации кардиологов, рентгенологов и пульмонологов", - сказал Ляшенко.

По словам заместителя главного врача ОКБ Николая Баязитова, в 90% случаев телемедицинские консультации являются эффективными".

"Специалистам, которые находятся на периферии, не всегда хватает квалификации принять какое-то клиническое решение. Наиболее ярко это проявляется в акушерстве и гинекологии", - сказал он.

Баязитов отметил, что в среднем, центр проводит 25-30 консультаций ежедневно.