Медицина

17:37 19.07.2019

По факту деятельности ГЭЦ открыты несколько производств для давления на центр

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По факту деятельности ГЭЦ открыты несколько производств для давления на центр

 

По факту деятельности госпредприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ) с целью давления на него открыты несколько уголовных производств, сообщил ассоциированный партнер адвокатского объединения "Правовой Альянс" Тарас Безпалый, представляющий в суде в интересы директора ГЭЦ Татьяны Думенко.

"По факту деятельности ГЭЦ открыто не одно уголовное производство с целью давления и противодействия хозяйственной деятельности. Досудебное расследование в таких уголовных производствах длится годами и часто заканчиваются закрытием уголовного производства", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, одно из таких уголовных производств начато еще в 2018 году в отношении потерь госпредприятия, связанных с выполнением решений хозяйственных судов.

"Расследование этого дела проводила полиция, однако, в начале лета 2019 года по решению заместителя генерального прокурора, дело было передано в Государственное бюро расследований (ГБР), которое решило дать ход делу и максимально быстро сделать показатели своей работы", - сказал адвокат.

Он напомнил, что 18 июля состоялось судебное заседание об отстранении от должности Думенко по ходатайству следователя ГБР.

"В обоснование своей позиции прокурор ГПУ, который поддерживал данное ходатайство в суде, ссылался на то, что Думенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 Уголовного кодекса Украины, а именно служебная халатность, и может помешать в досудебном расследовании путем воздействия на свидетелей, уничтожении документов, которые могут иметь значение для досудебного расследования", - рассказал Безпалый.

Он отметил, что, изучив позицию правоохранительных органов и все аспекты дела, привел в судебном заседании доказательства добросовестного выполнения Думенко ее должностных обязанностей, высокой квалификации, доверия и уважения к ней ее сотрудников.

Адвокат также подчеркнул, что "странно слышать о препятствовании досудебному расследованию, ведь за последние два года по разным производствам были проведены около 20 обысков в ГЭЦ и дома у сотрудников центра, изъяты и исследованы более тысячи документов, а сотрудники, в том числе и сама Думенко, неоднократно опрошены следователями".

Все сведения были подтверждены документами и приобщены к материалам судебного дела.

Кроме того, в качестве свидетеля в ходе судебного заседания была допрошена и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун, которая сообщила, что за время выполнения своих обязанностей Думенко в должности директора ГЭЦ, она зарекомендовала себя как высококлассный руководитель, а ее отстранения негативно отразится на работе самого предприятия.

Заслушав позицию адвоката и прокурора ГПУ, изучив все представленные сторонами документы и показания свидетеля суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства.

"Сейчас мы ожидаем полный текст решения следственного судьи, чтобы понять, чем оно аргументировано и готовимся к рассмотрению апелляционной жалобы со стороны ГПУ", - сказал Безпалый.

Теги: #гэц #адвокат #суд
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