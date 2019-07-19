Медицина

15:28 19.07.2019

Количество вакцинированных от кори детей возрастом до 1 года превышает 90%

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Количество вакцинированных от кори детей возрастом до 1 года превышает 90%

Прививки против кори, паротита и краснухи получило более 90% детей в возрасте до одного года, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, в период с 2016-2019 годы количество привитых от кори детей в возрасте 1 год выросла вдвое: в 2016 году этот показатель был менее 45%. Кроме плановых прививок, вакцинацию проводили и для тех детей, которые ранее не получили необходимых доз вакцин. Так, в рамках дополнительных мероприятий по иммунизации против кори, за 2017-2018 годы было вакцинировано более 700 тыс. детей до 18 лет.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации от кори в области прививки получили почти 20 тыс. чел., из них 9 тыс. детей и более 11 тыс. взрослых (студенты и работники учреждений образования).

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 11 июля 2019 года в Украине было более 701,358  тыс. доз вакцин КПК производства Бельгии и США.

Теги: #корь #минздрав
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