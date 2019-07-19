Экономия на последних закупках ГП "Медицинские закупки Украины" достигла 85%

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) осуществляет закупки лекарственных средств и медицинских изделий, экономия по которым достигает 85%, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, такие закупки осуществляются при поддержке международных партнеров, в частности USAID (проекты SAFEMed и TAPAS), UNDP, Всемирного банка, международного фонда "Возрождение" и Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

"Последние закупки показали экономию более чем в пять раз. Например, препарат "триметоприм" на выполнении программ Глобального фонда ГП "Медицинские закупки Украины" закупило по цене 289 тыс. грн за лот, тогда как ожидаемая стоимость составляла 1,9 млн грн. Экономия на этих закупках достигла 85%", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что МЗУ вскоре возьмет на себя функцию закупки лекарств и медпрепаратов за средства госбюджета по стратегическим программам, будет работать с рынком по снижению цен, объединять местные закупки, проводить рамочные закупки, формировать и вести электронные каталоги (при допороговых закупках на сумму меньше 200 тыс. грн медучреждения закупают необходимые медизделия через онлайн-магазин в системе ProZorro – ИФ).

На закупках более 200 тыс. грн региональные заказчики получат возможность работать через рамочное соглашение, которое дает возможность выбрать четырех и более производителей того или иного товара, и заключить с ними договор с целью закупки необходимых препаратов и оборудования быстрее и дешевле.

Как сообщалось, в марте 2019 года состоялись первые аукционы государственного предприятия за средства Глобального фонда, которые показали экономию 34%.