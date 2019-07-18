Суд не удовлетворил ходатайство ГБР и оставил директора ГЭЦ Думенко на должности

Суд не удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) и оставил директора госпредприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ) Татьяну Думенко на должности.

"Судья Печерского суда Галина Матийчук не удовлетворила ходатайство ГБР и не отстранила Татьяну Думенко от должности директора ГЭЦ", - написала на своей странице в соцсети Фейсбук и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Супрун выразила убеждение, что "это дело было сфабриковано с самого начала".

"Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии", - заявила Супрун.

Она сообщила, что Минздрав "будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки".

"Думенко останется на посту, а ГЭЦ продолжит внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований, украинские пациенты своевременно получать доступ к лекарствам и инновационного лечения. Татьяна - профессионал и доказала свою честность и эффективность в этой должности. Более весомым аргументом в ее пользу является то, что бизнес стал на защиту государственного регулятора! Мы будем защищать честных людей при любых обстоятельствах", - написала Супрун.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору ГЭЦ Минздрава Думенко. По словам Думенко, ее обвиняли в нарушениях, связанных с расторжением ею договора аренды помещений, которые занимал ГЭЦ в течение 10 лет.

С поддержкой главы ГЭЦ выступили ряд профессиональных и общественных организаций, в том числе Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация.