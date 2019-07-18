Медицина

21:16 18.07.2019

Более 10 тыс. врачей повысили квалификацию в рамках спецпроекта фармкомпании “Фармак”

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Более 10 тыс. врачей повысили квалификацию в рамках спецпроекта фармкомпании “Фармак”

Более 10 тыс. врачей повысили квалификацию на тренингах и учебных мероприятиях в рамках спецпроекта “Уровень”, который в течение восьми лет реализует фармацевтическая компания АО “Фармак” (Киев).

Как сообщили в компании, только за 2018, в рамках программы «Уровень», обучение прошли более 4000 специалистов со всей Украины. “Главная цель проекта поддерживать высокий уровень знаний, непрерывно совершенствовать и качественно повышать профессионализм украинских врачей и уровень отечественной медицины, опираясь на мировой опыт и современные тенденции и практики в сфере оказания медицинских услуг”, - подчеркнули в компании.

Кроме того, в 2018 году “Фармак” провел обучение для медиков в области акушерства и гинекологии, анестезиологии, хирургии, неврологии, диабета, травматологии. Также компания провела тренинги по новым направлениям - гастроэнтерологические тренинги, школа небулайзерной терапии для педиатров и обучение фельдшеров скорой помощи. Также компания проводит обучение своих сотрудников, приглашая для этого международных экспертов и лекторов.

Начиная с 2017 года, АО “Фармак” принимает участие в 2-х проектах VAHVISTUS и ORBIS программы “Горизонт 2020” по направлению RISE - Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Участие в каждом из проектов представлены в консорциум компаний и научных учреждений из разных стран Европы.

В рамках программы сотрудники “Фармак” посещают специализированные семинары за рубежом и принимают международных экспертов в Украине. “Участие в таких проектах для сотрудников “Фармак”, это уникальная возможность познакомиться с новыми разработками научных лабораторий, повысить компетенции научного сообщества компании, а также перенять новый подходы к разработке, исследований и улучшения профиля качества”, - подчеркивают в компании.

Теги: #фармак #медработники #специалисты #проект #обучение
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