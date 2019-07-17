Медицина

18:58 17.07.2019

Советник министра инфраструктуры Мерило может стать координатором eHealth

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Советник министра инфраструктуры Мерило может стать координатором eHealth

Советник министра инфраструктуры Яника Мерило планирует стать координатором направления eHealth со стороны президента Украины.

"Договорились с драйвером всего электронного от президента Владимира Зеленского Михаилом Федоровым, что буду координировать направление E-Health, насколько оно зависит от президента. Это все, что касается реформы E-Health, и шире электронного здоровья", - написала она на странице в "Фейсбук".

Мерило подчеркнула, что запланирован аудит eHealth.

"Сейчас будет аудит: что сделано, в каком состоянии реформа eHealth, какие проблемы и насколько быстро их можно решить", - написала она.

Теги: #ehealth #медреформа
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