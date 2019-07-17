Медицина

15:40 17.07.2019

Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

1 мин читать
Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

Кабинет министров Украины разрешил Министерству здравоохранения закупить вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) на средства, сэкономленные за счет международных закупок в 2016-2017 гг.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно документу, обнародованному на сайте Кабмина, планируется дополнительно закупить около 2,273 млн доз вакцин КПК на общую сумму около 276,262 млн грн.

Потребность в вакцинах КПК на 2019-2020 гг. составляет более 5,143 млн доз.

По состоянию на 11 июля 2019 года в Украине было более 701,358  тыс. доз вакцин КПК производства Бельгии и США.

Теги: #минздрав #вакцины #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 17.07.2019
"Батькивщина" подала в суд на правительство и Минсоцполитики о нарушениях права граждан на минимальную пенсию

"Батькивщина" подала в суд на правительство и Минсоцполитики о нарушениях права граждан на минимальную пенсию

13:57 17.07.2019
Дело против директора ГЭЦ не будет иметь перспектив в суде - Супрун

Дело против директора ГЭЦ не будет иметь перспектив в суде - Супрун

13:16 17.07.2019
Зубко подал представление в Кабмин об увольнении главы ГАСИ в связи с не прохождением испытательного срока

Зубко подал представление в Кабмин об увольнении главы ГАСИ в связи с не прохождением испытательного срока

12:24 17.07.2019
Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС

Правительство уволило Власова с должности и.о. главы ГФС

12:18 17.07.2019
Минздрав намерен привлечь иностранные инвестиции для строительства больниц – Супрун

Минздрав намерен привлечь иностранные инвестиции для строительства больниц – Супрун

17:21 16.07.2019
СБУ вручила подозрение директору Государственного экспертного центра Минздрава

СБУ вручила подозрение директору Государственного экспертного центра Минздрава

09:52 15.07.2019
Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

18:40 12.07.2019
Правительство считает некорректными расчеты "Укрэнерго" по росту стоимости э/э

Правительство считает некорректными расчеты "Укрэнерго" по росту стоимости э/э

18:10 12.07.2019
Предусматривающий химкастрацию закон об усилении ответственности за педофилию может спровоцировать иски в ЕСПЧ – Супрун

Предусматривающий химкастрацию закон об усилении ответственности за педофилию может спровоцировать иски в ЕСПЧ – Супрун

12:57 12.07.2019
Минздрав начал поставлять в регионы закупленные за средства госбюджета препараты от вирусного гепатита С

Минздрав начал поставлять в регионы закупленные за средства госбюджета препараты от вирусного гепатита С

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

ПОСЛЕДНЕЕ

"Фармак" получил два сертификата GMP от регуляторного органа Польши

Ассоциация частных клиник призвала активнее привлекать к рассмотрению случаев медошибок представителей профсообществ

Е-рецептами по программе реимбурсации воспользовалось более 1 млн пациентов

В Одесской области 30 детей остаются в больнице после пищевого отравления в санатории

Закон про посилення відповідальності за педофілію, який передбачає хімкастрацію, може спровокувати позови до ЄСПЛ - Супрун

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

Больницы системы АМНУ и ГУД войдут в медреформу – Минздрав

Голосовой помощник Alexa от Amazon будет давать медицинские советы британцам

Расходы больниц на медуслуги, лекарства и питание войдут в программу госмедгарантий – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА