Медицина

12:18 17.07.2019

Минздрав намерен привлечь иностранные инвестиции для строительства больниц – Супрун

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Минздрав намерен привлечь иностранные инвестиции для строительства больниц – Супрун

Министерство здравоохранения Украины намерено привлечь зарубежные инвестиции для строительства новых современных больниц.

Как написала и.о.министра Уляна Супрун на странице в Facebook, Минздрав уже ведет переговоры с некоторыми инвесторами.

"Для того, чтобы обеспечить украинцам не только качественную медицинскую помощь, но и современные новые больницы, мы ищем инвестиции за рубежом. Сейчас продолжаются переговоры с Европейским инвестиционным банком, Международной финансовой корпорацией (IFC, группа Всемирного банка) и частными иностранными инвесторами. А для поиска нового дорогостоящего оборудования для медицинских учреждений ведем переговоры с правительствами дружественных стран - Японии, Канады и других. Инвесторов привлекает прозрачность новой системы здравоохранения, а также то, что мы предлагаем им финансировать конкретные проекты, а не процессы или какие-то потенциальные изменения. Они четко понимают, куда пойдут предоставленные средства и смогут проверить результат",- написала Супрун.

Кроме того, и.о.министра здравоохранения отметила, что уже готовы мастер-планы и расчеты по стоимости строительства госпитальной сети для Полтавской и Львовской областей.

"Уже готовы мастер-планы госпитальной сети для Полтавской и Львовской областей, которые были разработаны совместно с местными общинами. Мастер-планы созданные на основе оценки численности населения, данных о заболеваемости и состояния дорог. Это означает, что уже точно известно, в каких городах какие больницы нужно построить или усилить, чтобы за несколько лет пациенты увидели изменения в инфраструктуре. Готовы также расчеты по стоимости строительства", - написала она.

По словам Супрун, местные громады вместе со Всемирным банком разрабатывают такие мастер-планы для всех областей Украины.

Теги: #инвестиции #супрун #больницы #минздрав #медреформа
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