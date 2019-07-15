Медицина

14:35 15.07.2019

Е-рецептами по программе реимбурсации воспользовалось более 1 млн пациентов

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Е-рецептами по программе реимбурсации воспользовалось более 1 млн пациентов

 Более 1 млн пациентов получили лекарства в рамках правительственной программы реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств по электронным рецептам, сообщается на странице Национальной службы здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 июля выписано более 4,032 млн и погашено уже более 3,251 млн электронных рецептов. Почти 80% (3,2 млн) всех выписанных электронных рецептов относятся к сердечно-сосудистым заболеваниям, 17% (680 тыс.) - сахарному диабету 2 типа, 3% (112 тыс.) - бронхиальной астме.

Лидерами по количеству пациентов, пользующихся программой "Доступные лекарства", являются Днепропетровская (96,845 тыс. пациентов), Харьковская (71,231 тыс.) и Львовская области (70,094 тыс.).

Теги: #лекарства #реимбурсация #медреформа
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