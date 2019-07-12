Закон про посилення відповідальності за педофілію, який передбачає хімкастрацію, може спровокувати позови до ЄСПЛ - Супрун

Ухвалений Верховною Радою закон про посилення відповідальності за педофілію, який передбачає, зокрема, примусову хімічну кастрацію, може спровокувати подання позовів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), вважає в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Використання хімічної кастрації як методу покарання без згоди і є грубим порушенням прав людини, передбачених Конституцією України та міжнародними конвенціями. Воно повинне бути частиною лікування, яке має відбуватися гуманно й доповнюватися іншими методами. Якщо цей закон набуде чинності, Україна матиме позови до Європейського суду з прав людини", - написала вона на своїй сторінці в мережі Facebook.

Крім того, на думку Супрун, закон має ще низку недоліків, зокрема, пов'язаних із відкритим реєстром педофілів.

"Закон не визначає, за якими принципами має працювати цей реєстр. Відкриті реєстри можуть нашкодити самим жертвам сексуального насильства. Адже велика частина випадків сексуального насильства стається в сім’ях. Лише 10% таких злочинів скоюють не знайомі жертві злочинці", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

Супрун звернула увагу, що "американський досвід свідчить, що матері відмовляються повідомляти про злочини через публічність. Вони бояться, що їхній чоловік чи коханець, який ґвалтує дитину, потрапить до реєстру. Через це злочинці залишаються непокараними".

Супрун наголосила, що, ухвалюючи це рішення, депутати проголосували не за законопроект, який розробили експерти.

"Це означає, що Україна стане першою державою в світі, яка перетворить лікування на покарання. Педофілія справді є психічною хворобою. Її справді лікують хімічною кастрацією, але тільки в комплексі з іншими методами лікування. Депутати проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які скоїли злочини сексуального характеру стосовно неповнолітніх. Україна примусово робитиме хімічну кастрацію людям, без урахування їхнього стану здоров'я", - написала вона.

"Сподіваюся, що президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці", - наголосила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада 11 липня ухвалила за основу законопроект, який передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти малолітніх.

Водночас законопроект пропонує доповнити Кримінальний кодекс України статтею 821, згідно з якою такі злочинці можуть розраховувати на заміну невідбутої частини покарання добровільним заходом медичного характеру після того, як відбули щонайменше 9 років від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі.

Рішення про заміну частини терміну тюремного ув'язнення хімічною кастрацією ухвалюватиме суд з урахуванням висновку експерта.

У Кримінальному кодексі може також з'явитися стаття 951 з описом порядку проведення добровільної хімічної кастрації.