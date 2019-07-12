Медицина

13:51 12.07.2019

В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

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В Одесской области в лагере отравились дети, госпитализированы 46 человек

46 детей, отдыхавших в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, госпитализированы с отравлением, сообщается на сайте Одесской областной государственной администрации в пятницу.

Как отмечается в сообщении, отравление произошло в ночь на 12 июля. Всего в лагере находится 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

"32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, 14, из которых 3 контактных, в инфекционном отделении центральной районной больницы в с.Шабо. На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

"Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксационной терапии", - сообщила и.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

"В настоящее время на территории лагеря работают представители Госпродпотребслужбы Одесской области, ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины". Ситуацию непосредственно координирует директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации", - рассказала Шаталова.

Теги: #дети #одесская_область #отравление
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