Медицина

09:52 12.07.2019

ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

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ЕС и США договорились о взаимном признании проверок фармацевтических производств

Евросоюз и США сделали шаг вперед на пути переговоров по соглашению о трансатлантической торговле, сообщила Еврокомиссия в четверг.

Выполнен существенный раздел Совместного заявления, согласованного в июле 2018 года главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом, и включающего обязательство обеих сторон снизить барьеры и расширить торговлю в ряде секторов, в том числе фармацевтическом, отмечается в коммюнике ЕК.

Управление по контролю над продуктами и лекарствами США (FDA) признало Словакию, последнего остающегося члена ЕС. Тем самым оно завершило оценку возможностей компетентных органов 28 стран ЕС. Это результат пяти лет целенаправленной работы.

Таким образом, выполнено условие Соглашение о взаимном признании между ЕС и США (MRA) в части инспекций фармацевтических производственных площадок на территориях друг друга. Это может ускорить и удешевить для обеих сторон выход со своими лекарствами на рынки друг друга.

"Это значит, что власти, отвечающие за лекарства по обе стороны Атлантики, теперь могут полагаться на результаты инспекций друг друга, как на свои собственные", - пояснил комиссар ЕС Витенис Андрюкайтис, отвечающий за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.

В совокупности на Европу и США приходится более 80% мировых продаж новых лекарств, подчеркивается в коммюнике. В результате полной реализации этого соглашения как отраслевые, так и государственные органы с обеих сторон смогут высвободить ресурсы, которые должны были быть использованы для проверки объектов в других крупных странах-производителях.

Фармацевтическая промышленность - это стратегический сектор, в котором сотрудничество между ЕС и США в части регулирования намного более продвинуто, чем в большинстве других секторов.

Работа по реализации Соглашения о взаимном признании будет продолжена, чтобы расширить оперативный охват ветеринарными препаратами, вакцинами для людей и лекарственными средствами, полученными из плазмы.

Соглашение о взаимном признании подписано между ЕС и США в 1998 году. Оно включало Приложение по фармацевтике, предусматривающее перспективу ограничения проверок производственной практики (GMP) друг друга.

Теги: #сша #фармпроизводство #ес
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