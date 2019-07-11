Медицина

10:00 11.07.2019

Лидерами по автономизации коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области - Минздрав

2 мин читать
Лидерами по автономизации коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области - Минздрав

Лидерами по автономизации (перевод в некоммерческое коммунальное предприятие, КНП - ИФ) коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области, сообщает Министерство здравоохранения.

По его данным, в настоящее время в Полтавской области, где с 1 апреля 2019 года проводится пилотный проект по реформированию механизма финансирования стационарной медпомощи через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), 85% медучреждений изменили свой статус на КНП.

Кроме того, автономизацию прошли 80% медучреждений Харьковской, 75% - Волынской, 73% - Ривненской, 68% - Львовской областей.

Как отмечает Минздрав, еще в шести областях в КНП переведено более 50% больниц, не уточнив эти области.

"Еще в 11 областях идет активный процесс автономизации медучреждений, который завершится осенью", - сообщает ведомство. В частности, в Николаевской области уже автономизированы 29% больниц, еще 51% находятся в процессе автономизации - через несколько месяцев 80% клиник области будут иметь статус КНП. Вместе с тем в Херсонской области в КНП реорганизованы только 29% больниц, в процессе автономизации находятся еще 12%.

"Это значит, что, скорее всего Херсонская область не успеет реорганизовать 59% своих медучреждений до конца 2019 года. Таким образом, эти клиники останутся без возможности заключать договоры с НСЗУ и, соответственно, не будут получать средства за предоставление медицинских услуг. Местным властям придется искать другие способы финансирования своих больниц, ведь с 2020 года медицинской субвенции не будет", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 2020 года планируется запустить изменения финансирования на уровне стационарной медпомощи.

Теги: #медучреждения #медреформа #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 11.07.2019
Расходы больниц на медуслуги, лекарства и питание войдут в программу госмедгарантий – Минздрав

Расходы больниц на медуслуги, лекарства и питание войдут в программу госмедгарантий – Минздрав

18:46 08.07.2019
Госзаказ в медвузах в 2019г составит 4,5 тыс. мест

Госзаказ в медвузах в 2019г составит 4,5 тыс. мест

14:41 08.07.2019
Минздрав Украины опровергает "рекомендации" лечения гипертонии якобы изобретенным студентом и экс-ректором НМУ препаратом

Минздрав Украины опровергает "рекомендации" лечения гипертонии якобы изобретенным студентом и экс-ректором НМУ препаратом

13:49 08.07.2019
Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев и сделать доступными общественные туалеты

Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев и сделать доступными общественные туалеты

12:51 05.07.2019
Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

18:14 04.07.2019
В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

15:31 04.07.2019
Новое оборудование не используется в медучреждениях из-за халатности руководства

Новое оборудование не используется в медучреждениях из-за халатности руководства

12:31 03.07.2019
Минздрав в 2019 году направил на лечение за границей 272 человека

Минздрав в 2019 году направил на лечение за границей 272 человека

14:31 02.07.2019
Минздрав обновил реестр предельных оптово-отпускных цен на препараты по программе "Доступные лекарства"

Минздрав обновил реестр предельных оптово-отпускных цен на препараты по программе "Доступные лекарства"

16:26 01.07.2019
Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

ПОСЛЕДНЕЕ

UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

В Украине 90% находящихся на заместительной терапии пациентов с ВИЧ получают лечение – ЦОЗ

"Фармак" привлек кредит ЕБРР в размере около EUR15 млн

Большая часть инновационных лекарств после прохождения поздних фаз клинических исследований получают одобрение - УАКИ

Комитет Рады по здравоохранению подведет итоги работы в завершении своей каденции

Средний чек иностранного пациента за лечение в украинских клиниках составляет $2-2,5 тыс.

Глава Крымского института стратегических исследований возглавил ГП "Медицинские закупки Украины"

Явка украинских студентов на международный экзамен по основам медицины составила около 90%

Госзакупки лекарств в I кв. составили 20% фамрынка Украины

Суд запретил фармкомпании "Здоровье" использовать обозначение "Корвалол-Здоровье"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА