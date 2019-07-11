Лидерами по автономизации коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области - Минздрав

Лидерами по автономизации (перевод в некоммерческое коммунальное предприятие, КНП - ИФ) коммунальных медучреждений являются Полтавская, Харьковская и Волынская области, сообщает Министерство здравоохранения.

По его данным, в настоящее время в Полтавской области, где с 1 апреля 2019 года проводится пилотный проект по реформированию механизма финансирования стационарной медпомощи через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), 85% медучреждений изменили свой статус на КНП.

Кроме того, автономизацию прошли 80% медучреждений Харьковской, 75% - Волынской, 73% - Ривненской, 68% - Львовской областей.

Как отмечает Минздрав, еще в шести областях в КНП переведено более 50% больниц, не уточнив эти области.

"Еще в 11 областях идет активный процесс автономизации медучреждений, который завершится осенью", - сообщает ведомство. В частности, в Николаевской области уже автономизированы 29% больниц, еще 51% находятся в процессе автономизации - через несколько месяцев 80% клиник области будут иметь статус КНП. Вместе с тем в Херсонской области в КНП реорганизованы только 29% больниц, в процессе автономизации находятся еще 12%.

"Это значит, что, скорее всего Херсонская область не успеет реорганизовать 59% своих медучреждений до конца 2019 года. Таким образом, эти клиники останутся без возможности заключать договоры с НСЗУ и, соответственно, не будут получать средства за предоставление медицинских услуг. Местным властям придется искать другие способы финансирования своих больниц, ведь с 2020 года медицинской субвенции не будет", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 2020 года планируется запустить изменения финансирования на уровне стационарной медпомощи.