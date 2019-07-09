Медицина

15:12 09.07.2019

Большая часть инновационных лекарств после прохождения поздних фаз клинические исследований получают одобрение - УАКИ

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Большая часть инновационных лекарств после прохождения поздних фаз клинические исследований получают одобрение - УАКИ

Большая часть инновационных лекарств, изучавшихся на поздних фазах клинических исследований, в дальнейшем получают одобрение регуляторных органов для применения в клинической практике, сообщил глава Украинской ассоциации клинических исследований (УАКИ) Иван Вишнивецкий.

"Это означает, что они более эффективные и/или более безопасные по сравнению с теми средствами, которые являются "золотым стандартом" лечения на сегодняшний день", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Вишнивецкий отметил, что подавляющее большинство клинических исследований, которые проводятся в Украине, это именно поздние фазы исследований.

Комментируя сообщения о фактах давления правоохранительных органов на исследователей и медучреждения, которые проводятся клинические исследования, глава УАКИ отметил, что основной причиной такой ситуации является "недостаточное понимание контролирующими органами сложного и "чувствительного" характера этой сферы деятельности", а также несовершенство некоторых аспектов нормативно-правовой базы, регулирующих их проведение в стране.

Вместе с тем, по словам Вишнивецкого, последствиями такого внимания является снижение привлекательности Украины для международных заказчиков и снижение количества исследований.

"Правительства большинства европейских стран борются за увеличение своей конкурентоспособности и привлекательности на рынке клинических исследований, потому что это позволяет экономить сотни миллионов долларов и привлекать огромные валютные поступления. А в нашей стране, для которой это еще более актуально, некоторые государственные органы фактически препятствуют развитию отрасли, лишая тысячи пациентов шанса на выздоровление", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на госпредприятие "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ), в настоящее время в Украине проводятся 498 клинических исследований лекарственных средств. Чаще всего в Украине проводятся исследования о области онкологии, психиатрии, неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, ревматологи.

Клинические исследования - научные исследования с участием людей, которые проводятся для оценки эффективности и безопасности новых лекарственных средств или расширения показаний к применению уже известных, а также для изучения эффективности и безопасности новых  методов лечения и диагностики.

Клинические исследования могут быть инициированы только после получения обнадеживающих результатов в ходе доклинических исследований (исследований на биологических моделях и лабораторных животных), а также после одобрения этического комитета и положительного решения уполномоченного органа здравоохранения страны, где планируется проводить исследование (в Украине - ГЭЦ МОЗ).

В ходе клинических исследований лекпрепарат изучается с участием небольшого количества пациентов и (или) здоровых добровольцев. По мере накопления данных о его безопасности и эффективности численность пациентов, вовлеченных в исследование, возрастает, а сам препарат сравнивается с уже известными и широко используемыми в медицинской практике лекарствами.

Теги: #лекарства #исследования #уаки
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