Медицина

13:45 09.07.2019

Комитет Рады по здравоохранению подведет итоги работы в завершении своей каденции

1 мин читать
Комитет Рады по здравоохранению подведет итоги работы в завершении своей каденции

 Парламентский комитет по здравоохранению намерен провести "круглый стол", на котором будут подведены итоги работы комитета за период работы Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщается на сайте комитета, "круглый стол" пройдет 10 июля.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины баллотируются семь из 10 членов действующего комитета.

При этом, в частности, от политической партии "Громадянська позиция" баллотируется заместитель главы комитета Рады по здравоохранению, экс-министр здравоохранения Олег Мусий, от партии "Сила и честь" - замглавы профильного комитета Ирина Сысоенко, от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" - секретарь комитета Елена Колганова, от партии "Оппозиционный блок" - экс-глава парламентского комитета по здравоохранению Татьяна Бахтеева.

Еще три действующих члена комитета баллотируются как самовыдвиженцы: Сергей Мельничук, Андрей Шипко и Константин Ярынич.

Глава комитета по здравоохранению Ольга Богомолец, ее первый заместитель Оксана Корчинская и заместитель Татьяна Донец на внеочередных выборах в Верховную Раду не баллотируются.

Теги: #комитет #сысоенко #рада #здравоохранение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 05.07.2019
Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

20:07 04.07.2019
В Раду проходят шесть партий

В Раду проходят шесть партий

20:05 04.07.2019
В Раду проходят шесть партий, – социсследование

В Раду проходят шесть партий, – социсследование

20:04 03.07.2019
Профильный комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект об усилении ответственности педофилов

Профильный комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект об усилении ответственности педофилов

19:28 02.07.2019
Рада рассмотрела половину поправок к Избирательному кодексу

Рада рассмотрела половину поправок к Избирательному кодексу

11:41 01.07.2019
Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

11:06 01.07.2019
Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и просит Парубия отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и просит Парубия отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

11:06 01.07.2019
Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

22:35 26.06.2019
В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

22:10 24.06.2019
Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

Тимошенко: пока Зеленский своими действиями себя не скомпрометировал, "Батькивщина" будет его поддерживать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

ПОСЛЕДНЕЕ

Госзаказ в медвузах в 2019г составит 4,5 тыс. мест

Минздрав Украины опровергает "рекомендации" лечения гипертонии якобы изобретенным студентом и экс-ректором НМУ препаратом

Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев и сделать доступными общественные туалеты

Средний чек иностранного пациента за лечение в украинских клиниках составляет $2-2,5 тыс.

Глава Крымского института стратегических исследований возглавил ГП "Медицинские закупки Украины"

Явка украинских студентов на международный экзамен по основам медицины составила около 90%

Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

Госзакупки лекарств в I кв. составили 20% фамрынка Украины

В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

Новое оборудование не используется в медучреждениях из-за халатности руководства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА