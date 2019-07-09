Комитет Рады по здравоохранению подведет итоги работы в завершении своей каденции

Парламентский комитет по здравоохранению намерен провести "круглый стол", на котором будут подведены итоги работы комитета за период работы Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщается на сайте комитета, "круглый стол" пройдет 10 июля.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины баллотируются семь из 10 членов действующего комитета.

При этом, в частности, от политической партии "Громадянська позиция" баллотируется заместитель главы комитета Рады по здравоохранению, экс-министр здравоохранения Олег Мусий, от партии "Сила и честь" - замглавы профильного комитета Ирина Сысоенко, от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" - секретарь комитета Елена Колганова, от партии "Оппозиционный блок" - экс-глава парламентского комитета по здравоохранению Татьяна Бахтеева.

Еще три действующих члена комитета баллотируются как самовыдвиженцы: Сергей Мельничук, Андрей Шипко и Константин Ярынич.

Глава комитета по здравоохранению Ольга Богомолец, ее первый заместитель Оксана Корчинская и заместитель Татьяна Донец на внеочередных выборах в Верховную Раду не баллотируются.