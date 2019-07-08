Госзаказ в медвузах в 2019г составит 4,5 тыс. мест

Министерство здравоохранения Украины планирует в 2019 году обучить за счет государственного бюджета 4,509 тыс. студентов, в том числе 4,464 тыс. магистров и 45 бакалавров.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, с таким предложением относительно объема госзаказа для медицинских университетов на текущий год ведомство обратилось в Минэкономразвития и торговли.

В частности, по специальности "Медицина" планируется обучить 4 тыс. магистров, педиатрия – 351, стоматология – 74, фармация и промышленная фармация - 39.

При этом Минздрав в 2019 году не планирует госзаказ на обучение по специальности "медицинская психология".

Кроме того, в этом году за средства госбюджета будут подготовлены 45 бакалавров, в том числе 35 по специальности "медсестринство", 10 по специальности "физическая терапия, эрготерапия".

Кроме того, Минздрав передал в Министерство образования и науки предложения медицинских вузов о максимальных объемах госзаказа в 2019 году в каждом университете, т.е. максимальное количество мест, которое может обеспечить каждый медицинский вуз.

"Единственный медуниверситет, который не подал официального легитимного обращения, - Одесский национальный медуниверситет. Соответственно, в этом вузе на 2019 год не предусмотрено ни одного места по госзаказу", - отметили в Минздраве.

Ведомство напоминает: и в прошлом году, бюджетные места не закреплены за конкретными вузами, они будут распределяться по процедуре "широкого конкурса". Это означает, что вузы, в которые подало заявления больше абитуриентов, получат больше мест по госзаказу.

Как сообщалось, в начале июля шесть медуниверситетов саботировали Международный экзамен по основам медицины (IFOM), в частности, медфакультет Харьковского национального университета им.Каразина, Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Буковинский государственный медицинский университет, Медицинский институт Сумского госуниверситета, Одесский национальный медицинский университет и Медицинский факультет Ужгородского национального университета.

Большая часть студентов третьего курса по специальности "Медицина" 1 июля впервые сдавали международный экзамен по основам медицины (IFOM) как часть Единого государственного квалификационного экзамена. Всего экзамен должны были сдать 12,877 тыс. студентов-медиков из 21 высшего учебного заведения, из которых 8,010 тыс. украинских студентов и 4,439 тыс. иностранных студентов - в веб-формате и 428 русскоязычных иностранных студентов - в письменной (бланковой) форме.