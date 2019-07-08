Минздрав Украины опровергает "рекомендации" лечения гипертонии якобы изобретенным студентом и экс-ректором НМУ препаратом

Министерство здравоохранения опровергает "рекомендации" принимать препарат Normalize, который не зарегистрирован в Украине, для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"На самом деле этот препарат даже не имеет государственной регистрации, то есть продается незаконно. И, конечно, Минздрав Украины не продает его через сеть "своих" аптек - аптек Минздрава вообще не существует", - заявляет пресс-служба ведомства, комментируя появившуюся в интернет информацию об указанном препарате.

Как заявляют в Минздраве, мошенники создали различные тематические страницы для торговли незаконным препаратом.

"Препарат Normalize продают незаконно. В Украине можно продавать только лекарства, прошедшие специальную проверку и получившие государственную регистрацию. В Госреестре лекарственных средств Украины этого препарата нет. Минздрав не рекомендовал этот препарат, а 93% его стоимости не компенсируется из госбюджета", - подчеркивают в министерстве.

В нем также напоминают, что не существует ни онлайн-аптек Минздрава, ни конкретной аптеки, ни сети аптек".

"Согласно закону, торговля лекарственными средствами осуществляется через аптечные учреждения и не может осуществляться дистанционно и путем электронной торговли, а также по почте и через любые заведения, кроме аптечных, и вне их.

Минздрав призывает быть осторожными и не поддаваться на провокации злоумышленников и напоминает, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить лекарства бесплатно или с доплатой по программе "Доступные лекарства".

Ранее в интернет появилась информация о якобы лекарственном средстве Normalize для лечения гипертонии, который был разработан специалистами ряда научных учреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ). По информации интернет–сайтов, созданных для продажи препарата, координатором разработки выступила экс-ректор Национального медицинского университета кардиолог Екатерина Амосова, первоначальная идея принадлежит "украинскому студенту-вундеркинду" Павлу Мельнику.

Количество аптек-юридических лиц за три месяца действия обновленной правительственной программы "Доступные лекарства" (с 1 апреля по 1 июля 2019 года) увеличилось в 1,5 раза - с 687 до 1049.

По информации Национальной службы здоровья Украины, с 1 апреля 2019 года пациенты, которые пользуются указанной программой, начали получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.