Медицина

15:05 05.07.2019

Явка украинских студентов на международный экзамен по основам медицины составила около 90%

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Явка украинских студентов на международный экзамен по основам медицины составила около 90%

 

Студенты 3 курса специальности "Медицина" впервые сдавали международный экзамен по основам медицины (IFOM) как часть Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ), который проходил в 21 заведении высшего образования в течение 1-3 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, 88,7% (7,107 тыс. из 8,012 тыс.) из зарегистрированных студентов пришли на сдачу IFOM на украинском языке в веб-формате, 57,2% (2,543 тыс. из 4,442 тыс.) - на сдачу IFOM на английском языке в веб-формате и 66,4% (284 из 428) из зарегистрированных студентов - на русском языке в бумажном (бланковом) формате.

Большинство студентов сдавали экзамен 1 июля - больше 8 тыс. третьекурсников, 2 июля - более 3,5 тыс., а 3 июля - 750 студентов.

В то же время из пяти университетов, саботировавших сдачу экзамена в первый день, три выявили желание сдать его на второй день.

В большинстве медицинских ЗВО (14 из 21) явка студентов для сдачи IFOM в компьютерном формате украинский составила более 90%. Активно сдавали экзамен в Запорожском государственном медицинском университете (99,3% студентов), Львовском национальном медицинском университете (97,9), Буковинском государственном медицинском университете (97,7%).

Те студенты, которые не появились на сдачу экзамена без уважительных причин, получат "0" баллов и смогут пересдать экзамен платно в августе, согласно графику Центра тестирования.

Результаты IFOM студенты получат 6 августа.

Теги: #медицина #явка #студенты
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