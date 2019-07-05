Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

Министерство здравоохранения Украины намерено обжаловать решение Окружного административного суда Киева, признавшего противоправной отмену ведомством порядка хранения Госреестра медицинской техники и изделий медицинского назначения, утвержденного 16 июля 2012 года.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, решение о противоправности приказа ведомства от 22 декабря 2017 года (№ 1690) суд вынес 4 июля.

В Минздраве отметили, порядок был отменен, поскольку изделия, которые вносились при госрегистрации в Госреестр, не соответствовали определению "медицинское изделие" и не имлеи медицинского назначения.

"Подчеркиваем, что при госрегистрации в Госреестр вносились изделия, не подпадающие под определение "медицинское изделие" и не имевшие соответствующего медицинского назначения, например, гигиенические средства. Принимая во внимание возможность получения преференции в 7% НДС на товары, которые не были медицинскими, или же на момент начисления НДС потенциально могли не соответствовать требованиям, министерство приняло соответствующее решение об отмене порядка хранения Госреестра медтехники и изделий медназначения",- говорится в сообщении.

После отмены порядка применение льготной ставки НДС 7% возможно только для тех медизделий, которые прошли оценку соответствия требованиям установленных техрегламентов.