Медицина

18:14 04.07.2019

В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

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В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

Народный депутат Леонид Емец зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект №10421 "О моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения".

Законопроект зарегистрирован 4 июля. В настоящее время текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Как сообщалось, в феврале 2014 года Верховная Рада ввела мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения, после чего Министерство здравоохранения инициировало его отмену, поскольку мораторий мог привести к приостановке реформирования органов здравоохранения. В декабре 2014 года Рада приняла закон, которым отменила мораторий.

Теги: #медреформа #мораторий #украина
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