Медицина

17:48 03.07.2019

Задолженность Коордцентра по предоставлению правовой помощи перед адвокатами на начало июля составила около 3млн грн

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Задолженность Координационного центра по предоставлению правовой помощи по предоставлению правовой помощи перед адвокатами за предоставление бесплатной правовой помощи на начало июля составила 2,9 млн грн, задолженность планируют погасить до конца июля.

"Распространенная некоторыми СМИ информация о якобы существующей задолженности перед адвокатами за предоставление бесплатной правовой помощи в сумме почти 100 млн грн не соответствует действительности", - сообщается на сайте центра.

По данным центра, с начала 2019 года по состоянию на 1 июля услуги адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, оплачены на 145,6 млн грн.

Кредиторская задолженность, зарегистрированная в органах Государственной казначейской службы Украины, составляет 2,9 млн грн.

"Сейчас большинство центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи рассчиталось с адвокатами за услуги, предоставленные в мае, и выплачивают деньги за июнь. Ожидается, что к концу июля будет погашена вся задолженность", - сообщает центр.

Запланированная сумма расходов для оплаты услуг адвокатов, которые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь (БВПД), в июле составляет 33,8 млн грн.

В Коордцентре подчеркивают, что особенностью финансирования из госбюджета является неравномерность помесячного поступления средств. "Низкий уровень финансирования в первом полугодии неизбежно приводит к возникновению задолженности перед адвокатами. В конце мая этого года при поддержке Министерства юстиции был скорректирован план ассигнований и перераспределены средства в размере 59,4 млн грн. Это позволило до конца июня рассчитаться по обязательствам, возникшим с начала года и перейти к оплате актов текущего месяца", - цитирует пресс-служба центра его директора Алексея Бонюка.

В настоящее время задолженность зафиксирована преимущественно в крупных городах, в частности, в Киеве и Днепре.

Финансирование системы бесплатной правовой помощи осуществляется из общего фонда госбюджета Украины. Средства на оплату услуг адвокатов, предоставляющих БВПД, выделяются по отдельной бюджетной программе.

Расходы на оплату услуг адвокатов в рамках программы 2016 году составили 104,4 млн грн, в 2017-м – 151,5 млн грн, в 2018-м – 292,2 млни грн. На 2019 года на оплату услуг адвокатов предусмотрено 337,7 млн грн.

Рост расходов в Коордцентре объясняют, в частности, возрастающим спросом на услуги адвокатов, увеличением количества обращений о предоставлении БВПД.

Как сообщалось, в марте 2019 года Кабмин создал наблюдательный совет при Координационном центре бесплатной правовой помощи, который будет контролировать, мониторить и оценивать работу центра и его руководства.

В настоящее время в системе бесплатной правовой помощи работает около 3 тыс. юристов, 5 тыс. адвокатов.

В 2018 года году украинцы 623 тыс. раз обратились за бесплатной правовой помощью, чаще всего - малообеспеченные граждане (400 тыс. обращений).

Теги: #задолженность #украина #коордцентр
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