Медицина

12:31 03.07.2019

Минздрав в 2019 году направил на лечение за границей 272 человека

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Минздрав в 2019 году направил на лечение за границей 272 человека

Профильная комиссия Министерства здравоохранения Украины в январе-июне направила на лечение за границей 272 человека, из них 70 детей.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, большинство пациентов направили на трансплантацию костного мозга (106 чел.) и почек (102 чел.). Такие операции украинским пациентам проводят в Италии, Германии, Польши, Швейцарии, Великобритании, Австрии, Беларуси, Индии и Турции.

На программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года заложено 689,9 млн грн, из них 608 млн грн уже направили на лечение.

По состоянию на 2 июля в министерстве на рассмотрении находится 235 дел, для лечения которых необходимо дополнительное финансирование. 27 июня 2019 года Минздрав обратился с запросом на дополнительное финансирование этой программы в Министерство финансов.

Отправка пациентов, подавших заявления на участие в программе после 2 июля, будет возможной с 2020 года и происходить за счет средств госбюджета на 2020 год.

Как сообщалось, в 2018 году на лечение за рубежом направлено 278 чел., что на 19% больше чем в 2017 году.

Теги: #лечение #медреформа #минздрав
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