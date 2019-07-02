Медицина

18:10 02.07.2019

Более половины пациентов с инвалидностью вследствие психических заболеваний покупают лекарства за свой счет

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Более половины пациентов с инвалидностью вследствие психических заболеваний покупают лекарства за свой счет

Общественная организация "Коалиция защиты прав лиц с инвалидностью вследствие интеллектуальных нарушений" в апреле-мае 2019 года провела мониторинг состояния выполнения государственных гарантий бесплатного или льготного доступа к лекарственным средствам для лиц с инвалидностью вследствие интеллектуальных или психических нарушений, сообщает ОО в Facebook.

Согласно сообщению, мониторинг проводился во всех регионах Украины путем опроса законных представителей людей с психиатрическими диагнозами, врачей-психиатров и самих людей с инвалидностью.

"Мониторинг выявил множество сложных вопросов, связанных с беспрепятственным доступом к лекарствам лиц с инвалидностью вследствие интеллектуальных или психических нарушений и с применением медикаментозной терапии в целом. Большинство пациентов, в частности, покупают лекарства за собственные деньги, о постановлениях Кабинета министров Украины №1303 и №333, которые дают право на бесплатные и льготные лекарства, и их содержании не знают, или знают только частично, по словам других пациентов", - указано в сообщении.

Кроме того, мониторинг выявил, что среди перечня бесплатных и льготных препаратов очень малый выбор лекарств-нейролептиков, отсутствуют антипсихотики нового поколения с меньшим количеством побочных эффектов, а пациентам предоставляется недостаточная информация о получении комплексной консультации от психиатра, информация по приему лекарственных средств и об ожидаемых результатах и возможных осложнениях.

В сообщении отмечается, что бесплатный или льготный отпуск лекарственных средств осуществляется по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно. 30-40% лиц из числа находящихся на психиатрическом учете в Украине, могут лечиться амбулаторно.

Теги: #лекарства #мониторинг #инвалидность
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