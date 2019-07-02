Минздрав обновил реестр предельных оптово-отпускных цен на препараты по программе "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра предельных оптово-отпускных цен на препараты по правительственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств "Доступные лекарства", сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, новая редакция Реестра утверждена приказом Минздрава от 01 июля 2019 года № 1533 "Об утверждении реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства по состоянию на 1 июля 2019". При этом реестр от 2 января 2019 года признается утратившим силу.

В министерстве отметили, что уровень предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства рассчитан путем референтного ценообразования (сравнение цен на лексредства в референтных странах - Польше, Латвии, Словакии, Венгрии, Чехии - ИФ).