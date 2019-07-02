Медицина

11:13 02.07.2019

Количество заключивших договоры с НСЗУ аптек-юрлиц за 3 мес. увеличилось в 1,5 раза

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Количество заключивших договоры с НСЗУ аптек-юрлиц за 3 мес. увеличилось в 1,5 раза

Количество законтрактованных аптек – юридических лиц за три месяца действия обновленной правительственной программы "Доступные лекарства" (с 1 апреля по 1 июля 2019 года) увеличилось в 1,5 раза - с 687 до 1049, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook.

Согласно сообщению, это подтверждается динамикой роста процента отпущенных электронных рецептов к выписанным. В день старта программы "Доступные лекарства" соотношение отпущенных е-рецептов к выписанным составило 1,9%, в настоящее время этот показатель составляет 79,5%.

В целом по состоянию на 1 июля 2019 года выписано 3,5 млн и отпущено 2,8 млн электронных рецептов, аптекам партнерам перечислено по договору с НСЗУ более 154 млн грн.

Как сообщалось, с 1 апреля пациенты, которые пользуются правительственной программой "Доступные лекарства", начали получать лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту.

Теги: #нсзу #аптеки #украина
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