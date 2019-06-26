Медицина

14:26 26.06.2019

Минздрав в конце года представит гарантированный пакет медуслуг

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Минздрав в конце года представит гарантированный пакет медуслуг

Министерство здравоохранения Украины осенью 2019 года представит первый пакет медицинских услуг, который будет предоставляться пациенту по программе медицинских гарантий, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

"Осенью 2019 года мы представляем первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг. В него войдут услуги первичной, специализированной амбулаторной, стационарной помощи, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - процитировала пресс-служба замминистра.

Согласно сообщению, по новой модели пациенты смогут свободно выбрать медицинское учреждение и врача, у которого они хотят лечиться, а Национальная служба здоровья (НСЗУ) оплатит эти услуги пациента без посредников.

Основными точками входа пациента в систему будет обращение к семейному врачу, терапевту или педиатру и экстренная медицинская помощь. Эти услуги покрываться НСЗУ.

Получить доступ к специализированным и другим медицинским услугам в рамках программы медгарантий, которые гарантированно оплатит НСЗУ, с 2020 года пациенты смогут по электронным направлениям от семейного врача, терапевта или педиатра. Отдельно будут определены случаи, когда можно будет обратиться к узкопрофильным специалистам.

В настоящее время команды Минздрава и НСЗУ работают над пакетом нормативных актов о принципах финансирования всех направлений. До конца года должны быть приняты документы, касающиеся требований к медучреждениям, особенностей договоров с НСЗУ, методик расчета тарифов на услуги и др.

Как сообщалось, с 2020 года медицинские учреждения всех уровней, в соответствии с законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", переходят на новую модель финансирования. В рамках программы медицинских гарантий медуслуги будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по прямым договорам с медучреждениями

Теги: #медреформа #минздрав
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