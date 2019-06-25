Минздрав планирует создавать инсультные центры

Одним из приоритетов программы медицинских гарантий на 2020 год будет создание современных инсультных центров для лечения инсультов по европейским стандартам, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что в медучреждениях, которые будут соответствовать стандартам, лечение инфарктов и инсультов будет оплачиваться по повышенным тарифам.

"Лечение инсультов и инфарктов будет оплачиваться по повышенному тарифу только в тех медицинских учреждениях, которые будут отвечать повышенному стандарту предоставления таких услуг. Это один из приоритетов программы медицинских гарантий в 2020 году. Это поможет учреждениям развивать эти направления",- процитировала пресс-служба замминистра.

В министерстве отметили, что в Украине уровень инвалидизации через год после перенесенного инсульта колеблется от 76 до 85%, тогда как в странах Западной Европы этот показатель составляет 25-30%.

Как сообщалось, ежегодно в Украине происходит около 20 тыс. инфарктов.

В целом в Украине в режиме 24/7/365 работает 41 реперфузионный центр.

По данным Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, благодаря реализации госпрограммы развития сети реперфузионных центров в 2017 году в новых таких центрах показатель смертности снизился почти втрое по сравнению с показателями в целом по стране - 4,6% против 12,5% соответственно.

Всего по итогам 2017 года ассоциация на основе данных Реестра перкутанных коронарных вмешательств (коронарноестентирование, реестр ПКВ) констатировала снижение летальности (смертности в стационаре) от инфаркта миокарда по сравнению с 2015 годом на 20% в 11 областях.

В Украине с 2017 года закупленные за средства госбюджета стенты распределяют в соответствии со среднегодовыми потребностями каждого реперфузионного центра.

Реперфузионный центр - отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводтся коронарное стентирование(восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.

На развитие сети реперфузионных центров в госбюджетах 2017, 2018 и 2019 гг. было выделено по 150 млн грн.

Закупка ангиографического оборудования за счет указанной субвенции осуществляется в установленном законом порядке на условиях софинансирования (из госбюджета - не более 50%, из местных бюджетов - не менее 50%).