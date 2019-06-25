Медицина

11:53 25.06.2019

Замминистра здравоохранения Илык подал заявление об отставке

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Замминистра здравоохранения Илык подал заявление об отставке

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык подал заявление об увольнении с должности, сообщается на сайте Минздрава.

На внеочередных парламентских выборах он будет баллотироваться по округу №121 (Дрогобыч Львовской обл.) как самовыдвиженец.

"Я участвую в досрочных парламентских выборах. Мою кандидатуру зарегистрировала ЦИК. Для меня очень важно представлять именно 121-й округ, Дрогобыч, где я работал, Борислав, где родился, учился, Трускавец, Стебник и Сходницу, к которым также имеется семейное положение",- написал он в Facebook.

Илык работал в должности помощника министра здравоохранения Украины с 2015 года, с 2016 года - в должности заместителя министра.

Среди направлений работы, которые он координировал как заместитель министра, - трансформация рынка лекарственных средств, правительственная программа "Доступные лекарства", Национальный перечень основных лекарственных средств.

Теги: #илык #кадры #минздрав #выборы
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