В Хмельницкой области от кори вакцинировали более 95% посещающих детсады и школы детей

В Хмельницкой области от кори вакцинировано более 176 тыс. детей, что составляет 96,5% детей, посещающих детские сады и школы, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, в рамках дополнительных мероприятий иммунизации от кори в области прививки получили почти 20 тыс. чел., из них 9 тыс. детей и более 11 тыс. взрослых (студенты и работники учреждений образования).

Детей и взрослых в учреждениях образования вакцинировали специально сформированные и оснащены мобильные бригады медработников. Также пропущенные ранее прививки можно было получить в амбулаториях.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 12 июня 2019 года в Украине было более 770,468 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.