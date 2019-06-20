Медицина

18:23 20.06.2019

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

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ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

 Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ" в рамках расследования уголовного производства, о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами, сообщает заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ГП "ГСЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, выделенные правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева", - написала Варченко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #гбр #институт_рака #минздрав
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