ГБР проверяет Государственный строительный центр Минздрава в связи закупками на развитие Института рака

Государственное бюро расследований (ГБР) по решению Печерского районного суда Киева осуществляет изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности "Государственного строительного центра Министерства здравоохранения Украины" (ГСЦ), связанной с развитием Института рака.

Согласно сообщению на сайте министерства, следственные действия продолжаются в Минздраве и офисе ГСЦ.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал ГСЦ отменить процедуру закупки для развития Института рака.

Как сообщалось, в мае министерство обратилось к Нацполиции, Антимонопольному комитету и Государственной аудиторской службе с инициативой провести проверку тендера на развитие Национального института рака, объявленного 5 апреля 2019 года, на наличие возможных нарушений законодательства о публичных закупках.

Такое решение принято в связи с расследованием портала "Наши гроши", обнаружившего в тендере признаки потенциальных нарушений, в частности, речь идет о нарушениях в тендерной документации.

12 июня Минздрав подготовил обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством госпредприятия ГСЦ в тендере на развитие Национального института рака ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн.

Министерство здравоохранения совместно с новым руководством ГСЦ проводит работу о признании договоров, заключенных 31 мая 2019 года между ГСЦ и ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" на общую сумму почти 2,5 млрд грн, и дополнительных соглашений от 3 июня 2019 года по авансированию в размере 15 млн грн и проведению энергоаудита на сумму 600 тыс. грн недействительными.