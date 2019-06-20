Медицина

13:46 20.06.2019

АМКУ обязал Государственный строительный центр Минздрава отменить закупки для развития Института рака

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АМКУ обязал Государственный строительный центр Минздрава отменить закупки для развития Института рака

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" (ГСЦ) отменить процедуру закупки для развития Института рака.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, соответствующее решение административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок приняла 19 июня.

Решение уже вступило в силу, а официально будет размещено в кабинете заказчика (ГСЦ) в ближайшее время.

Как сообщалось, в мае министерство обратилось к Нацполиции, Антимонопольному комитету и Государственной аудиторской службе с инициативой провести проверку тендера на развитие Национального института рака, объявленного 5 апреля 2019 года, на наличие возможных нарушений законодательства о публичных закупках.

Такое решение принято в связи с расследованием портала "Наши гроши", обнаружившего в тендере признаки потенциальных нарушений, в частности, речь идет о нарушениях в тендерной документации.

12 июня Минздрав подготовил обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством госпредприятия ГСЦ в тендере на развитие Национального института рака ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн.

Министерство здравоохранения совместно с новым руководством ГСЦ проводит работу о признании договоров, заключенных 31 мая 2019 года между ГСЦ и ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" на общую сумму почти 2,5 млрд грн, и дополнительных соглашений от 3 июня 2019 года по авансированию в размере 15 млн грн и проведению энергоаудита на сумму 600 тыс. грн недействительными.

Теги: #тендер #институт_рака #амку
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