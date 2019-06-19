Институт им. Амосова стал участником созданной при участии "Vodafone Украина" телемедицинской платформы

Институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова (Киев) стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы, созданной при участии и использовании беспроводных технологий компании "Vodafone Украина" телемедицинской платформы.

Как сообщил в ходе презентации платформы вице-президент Украинской ассоциации развития информационных технологий в медицине (УАРИТМ) Виталий Осташко, задача платформы - предоставить полный комплекс решений для организации и администрирования процесса телемедицинских консультаций как между врачами, так и между врачами и пациентами.

Платформа содержит два взаимосвязанных модуля: медицинский портал MedBrama, который, в частности, позволяет врачам обмениваться медицинскими данными, и мобильное приложение для пациентов, позволяющее, в частности, выбрать врача.

По словам Осташко, в перспективе на портале появится возможность совместного обсуждения специалистами редких или сложных клинических случаев.

Кроме того, разработчики платформы планируют внедрить в нее биллинг и систему приема платежей для использования, в том числе, в секторе частных клиник.

Как отметил заместитель директора Института им. Амосова Константин Руденко, клиника может оказывать консультативную помощь ежедневно в круглосуточном режиме, проводить телемедицинские консультации для региональных центров.

"Постоянно в институте будет находиться специалист, который будет консультировать пациента. Институт имеет специалистов по всем существующим направлениям кардиологии и кардиохирургии. По ряду направлений очень страдает диагностика в регионах. Возможности нашего института в этом отношении уникальны и, думаю, мы благодаря этому проекту, сможем повысить качество кардиологической помощи в стране", - сказал он.

Руденко также отметил, что платформа позволит институту использовать возможность удаленного наблюдения за послеоперационными пациентами при помощи мобильного приложения после выписки.

Институт им. Н.М. Амосова в год принимает 30 тыс. пациентов и делает более 5 тыс. операций.