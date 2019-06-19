Медицина

16:12 19.06.2019

Минздрав предлагает оборудовать общественные места дефибрилляторами

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Минздрав предлагает оборудовать общественные места дефибрилляторами

Министерство здравоохранения Украины предложило обновить комплектацию аптечек и оборудовать все оживленные места дефибрилляторами.

Соответствующий проект приказа об утверждении требований к комплектации, хранению и использованию медицинских укладок для домедицинской помощи обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Согласно новой классификации, аптечки будут делиться на три типа: І уровень (для территории, где возможно одновременное пребывание не более 30 чел.) – в состав таких аптечек будут входить бинты, лейкопластырь, медицинские перчатки, термоодеяло, пленка-клапан для искусственной вентиляции легких; ІІ уровень (не более 200 чел. - торгово-развлекательные и учебные заведения, строительные площадки, автозаправочные станции и т. п.) - дополнительно добавляется механическое средство для остановки кровотечения, тонометр и атравматичные ножницы; ІІІ уровень (не более 1 тыс. чел.) - аптечки будут укомплектованы лекарственными средствами и автоматическим внешним дефибриллятором. Если в одном месте одновременно могут собраться более тысячи человек (например, на НСК "Олимпийский", Киев), будет размещено несколько наборов с дефибрилляторами.

Теги: #дефибриллятор #минздрав
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