Медицина

09:53 19.06.2019

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

2 мин читать
На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

 В течение 17-18 июня в лечебные учреждения Луганской области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек, из которых 22 ребенка, которые перед этим купались в озере Песочное в г.Рубежное, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В обнародованном в среду утром на сайте Службы сообщении отмечается, что все пострадавшие 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Информацию о госпитализации детей и взрослых после купания в озере г.Рубежное подтверждают и в ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.

Так, к ним из госучреждения Рубежанского межрайонного филиала "Луганский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины" в 21.56 вторника, 18 июня, поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей, сообщает начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"По предварительной информации все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - написала Погукай на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на среду.

По словам начотдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в области, сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

"В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавила Погукай.

Теги: #гсчс #луганская_область #отравление #купание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 18.06.2019
ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

08:37 18.06.2019
Отравившихся в кафе во Львовской области стало больше

Отравившихся в кафе во Львовской области стало больше

08:14 18.06.2019
На Херсонщине подтопленными остаются 170 домохозяйств

На Херсонщине подтопленными остаются 170 домохозяйств

03:33 18.06.2019
Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

Во Львовской области правоохранители расследуют массовое отравление

08:35 17.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов

08:27 16.06.2019
При взрыве в центре Киева жертв и пострадавших нет - ГСЧС

При взрыве в центре Киева жертв и пострадавших нет - ГСЧС

18:45 15.06.2019
Зеленский ознакомился с работой Госпогранслужбы и ГСЧС по разминированию акватории Азовского моря

Зеленский ознакомился с работой Госпогранслужбы и ГСЧС по разминированию акватории Азовского моря

16:38 15.06.2019
Центр разминирования ГСЧС Украины открылся в Донецкой области

Центр разминирования ГСЧС Украины открылся в Донецкой области

08:36 15.06.2019
В Херсонской области подтопленными остаются 252 домовладения

В Херсонской области подтопленными остаются 252 домовладения

03:23 14.06.2019
Во Львове чиновника ГСЧС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку

Во Львове чиновника ГСЧС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

Закарпатский кардиодиспансер получил оборудование для холтеровского мониторирования

Количество донаций крови в рамках благотворительной акции #яДонор за неделю увеличилось втрое

НСЗУ разработала онлайн-форму для смены номера телефона пользователям e-Health

Канадские врачи прооперировали в "Охматдете" несколько детей с онкологией

Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички

Кабмин разрешил ЦОЗ закупать услуги по профилактике ВИЧ

Центральная база данных eHealth безопасна для внесения и хранения электронных данных

НСЗУ в рамках пилота выплатила 56 медучреждениям Полтавской области 144,3 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА