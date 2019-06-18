Медицина

17:17 18.06.2019

Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

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Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) для студентов 3-го курса специальности "медицина" пройдет в веб-формате с 1 по 3 июля 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, результаты экзамена будут использованы для внедрения качественных изменений в медицинском образовании.

Кроме того, Линчевский сообщил, что в марте в формате ЕГКЭ проходило международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования, в котором приняли участие 88% (6,275 тыс.) студентов 4-го курса специальности "медицина".

Как сообщалось, исследование проходило в 19 учреждениях высшего образования в течение четырех часов.

Отчеты по результатам исследования, на основе которых будут разработаны рекомендации по совершенствованию учебных планов и образовательных программ, Минздрав получит от разработчика исследования - Национального совета медицинских экзаменаторов (США) - к 17 мая 2019 года.

Результаты исследования позволят студентам, преподавателям и руководству учебного заведения получить объективную оценку знаний и качества подготовки. Результаты также будут использованы для дальнейшего внедрения качественных изменений в медицинском образовании.

Теги: #медики #украина #экзамены
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