Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) для студентов 3-го курса специальности "медицина" пройдет в веб-формате с 1 по 3 июля 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, результаты экзамена будут использованы для внедрения качественных изменений в медицинском образовании.

Кроме того, Линчевский сообщил, что в марте в формате ЕГКЭ проходило международное мониторинговое исследование качества высшего медицинского образования, в котором приняли участие 88% (6,275 тыс.) студентов 4-го курса специальности "медицина".

Как сообщалось, исследование проходило в 19 учреждениях высшего образования в течение четырех часов.

Отчеты по результатам исследования, на основе которых будут разработаны рекомендации по совершенствованию учебных планов и образовательных программ, Минздрав получит от разработчика исследования - Национального совета медицинских экзаменаторов (США) - к 17 мая 2019 года.

Результаты исследования позволят студентам, преподавателям и руководству учебного заведения получить объективную оценку знаний и качества подготовки. Результаты также будут использованы для дальнейшего внедрения качественных изменений в медицинском образовании.