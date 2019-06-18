Медицина

13:10 18.06.2019

Закарпатский кардиодиспансер получил оборудование для холтеровского мониторирования

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Закарпатский кардиодиспансер получил оборудование для холтеровского мониторирования

Закарпатский областной клинический кардиологический диспансер в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины получил оборудование, которое используется для проведения диагностического обследования – холтеровского мониторирования.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, новое оборудование, в частности семь регистраторов, дает возможность диагностировать те нарушения системы кровообращения, которые невозможно выявить с помощью обычной электрокардиограммы, нарушение ритма, периоды снижения трофики миокарда. Также такой мониторинг позволяет выявить ночную гипертензию и причину периодического головокружения и потери сознания.

Обследование на холтеровском мониторе продолжается в течение суток. На теле пациента закрепляются датчики, которые подключены к портативному регистратору, что позволяет регистрировать до ста тысяч ударов сердца в сутки. После записи ЭКГ все показатели анализируются на компьютерном оборудовании с помощью специального программного обеспечения.

Теги: #украина #минздрав #кардиодиспансер #закарпатье #медреформа #закарпатская_область
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