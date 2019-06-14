Количество донаций крови в рамках благотворительной акции #яДонор за неделю увеличилось втрое

В Украине в рамках благотворительной акции по сдаче крови #яДонор с 10 по 14 июня в системе общественной организации "ДонорUA" зарегистрировалось около 200 новых доноров, что втрое превышает среднюю статистику, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) со ссылкой на технического руководителя проекта "ДонорUA" Александра Краковецкого.

"За неделю акции благотворительной сдачи крови #яДонор в системе общественной организации "ДонорUA" зарегистрировалось около 200 новых доноров, что втрое превышает среднюю статистику регистраций обычного дня. Иногда вам может показаться, что проблема донорства - это о другом и далеко от вас, но это касается самом деле каждого из нас, потому что в критический момент именно донор может спасти жизнь", - процитировала Краковецкого пресс-служба ЦОЗ.

В ЦОЗ также отметили, что в Украине количество донаций почти втрое меньше (12 на 1 тыс. населения), чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (33 на 1 тыс. населения).

Как сообщалось, Национальная система крови до 2022 года перейдет на новую модель финансирования, в соответствии с которой государство будет оплачивать стоимость предоставленной медицинской услуги включая стоимость компонентов крови через Национальную службу здоровья.

21 февраля Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года" с последующей доработкой.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном. Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

Для разработки данной стратегии Минздрав создал Координационную рабочую группу экспертов, которая проводила расчеты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.