Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички

Кабинет министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг первичной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на середину июня 2019 года более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% общего количества населения.

"При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств", - процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Безоплатная диагностика".