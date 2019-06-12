Медицина

14:19 12.06.2019

Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички

1 мин читать
Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички

Кабинет министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг первичной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на середину июня 2019 года более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% общего количества населения.

"При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств", - процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Безоплатная диагностика".

Теги: #медреформа #украина #первичка #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:16 12.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

15:15 12.06.2019
"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

15:13 12.06.2019
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

15:05 12.06.2019
Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

15:05 12.06.2019
Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

15:00 12.06.2019
Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

14:44 12.06.2019
Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

14:35 12.06.2019
Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

14:28 12.06.2019
Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

14:28 12.06.2019
В одесском медуниверситете выплатили зарплаты и стипендии

В одесском медуниверситете выплатили зарплаты и стипендии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил ЦОЗ закупать услуги по профилактике ВИЧ

Центральная база данных eHealth безопасна для внесения и хранения электронных данных

НСЗУ в рамках пилота выплатила 56 медучреждениям Полтавской области 144,3 млн грн

Основатель клиники "Борис" баллотируется в Раду от партии "Слуга народа"

Корью в Украине с начала года заболели более 53 тыс. человек – ЦОЗ

Верховный суд признал недействительным патент на препарат от кашля от фармкомпании "Мови Хэлс ГмбХ"

Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

В Болгарию на реабилитацию отправилась уже 13-ая группа украинских военнослужащих

Во Львове 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА