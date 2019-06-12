Медицина

13:51 12.06.2019

Кабмин разрешил ЦОЗ закупать услуги по профилактике ВИЧ

1 мин читать
Кабмин разрешил ЦОЗ закупать услуги по профилактике ВИЧ

Кабинет министров Украины разрешил Центру общественного здоровья (ЦОЗ) закупать услуги по профилактике ВИЧ в установленном законом "О публичных закупках" порядке.

Согласно постановлению, утвержденному правительством в среду, речь идет о таких услугах: информационные и образовательные мероприятия об инфицировании ВИЧ; распространение презервативов и лубрикантов; тестирование на ВИЧ и скрининг на туберкулез и др. Получателями услуг являются геи, лица, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение, и лица, употребляющие наркотики инъекционным путем.

Кроме того, будут закупаться услуги по уходу и поддержке лиц, живущих с ВИЧ.

Постановлением предусмотрено, что объем и структура услуг будет утверждаться министерством, а закупка услуг будет осуществляться с помощью публичных закупок в рамках бюджетной программы "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".

Теги: #вич #закупки #украина #медреформа #кабмин #цоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 12.06.2019
США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

15:16 12.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных летних поезда

15:15 12.06.2019
"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

15:13 12.06.2019
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году

15:05 12.06.2019
Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

15:05 12.06.2019
Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

Кабмин упростил порядок назначения органов сертификации колесных транспортных средств

15:00 12.06.2019
Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

Минские соглашения должны быть реализованы на принципе взаимности, прежде всего блок по безопасности - Кучма на встрече с главой миссии МККК

14:44 12.06.2019
Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

Несоответствие координат ТРК-вышки, ее маркировка и плохая погода - основные причины крушения вертолета в Кременчуге в январе-2018

14:35 12.06.2019
Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

Данилюк обсудил с Бакановым борьбу с контрабандой и попытками дестабилизации ситуации на юго-востоке страны

14:28 12.06.2019
Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Жаркая и сухая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички

Центральная база данных eHealth безопасна для внесения и хранения электронных данных

НСЗУ в рамках пилота выплатила 56 медучреждениям Полтавской области 144,3 млн грн

Основатель клиники "Борис" баллотируется в Раду от партии "Слуга народа"

Корью в Украине с начала года заболели более 53 тыс. человек – ЦОЗ

Верховный суд признал недействительным патент на препарат от кашля от фармкомпании "Мови Хэлс ГмбХ"

Кличко передал столичным медучреждениям 25 новых спецавто

В Болгарию на реабилитацию отправилась уже 13-ая группа украинских военнослужащих

Во Львове 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА