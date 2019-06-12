Кабмин разрешил ЦОЗ закупать услуги по профилактике ВИЧ

Кабинет министров Украины разрешил Центру общественного здоровья (ЦОЗ) закупать услуги по профилактике ВИЧ в установленном законом "О публичных закупках" порядке.

Согласно постановлению, утвержденному правительством в среду, речь идет о таких услугах: информационные и образовательные мероприятия об инфицировании ВИЧ; распространение презервативов и лубрикантов; тестирование на ВИЧ и скрининг на туберкулез и др. Получателями услуг являются геи, лица, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение, и лица, употребляющие наркотики инъекционным путем.

Кроме того, будут закупаться услуги по уходу и поддержке лиц, живущих с ВИЧ.

Постановлением предусмотрено, что объем и структура услуг будет утверждаться министерством, а закупка услуг будет осуществляться с помощью публичных закупок в рамках бюджетной программы "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера".