Медицина

11:48 11.06.2019

Центральная база данных eHealth безопасна для внесения и хранения электронных данных

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Центральная база данных eHealth безопасна для внесения и хранения электронных данных

Центральная база данных электронной системы здравоохранения (eHealth) соответствует действующему законодательству Украины о защите информации и безопасна для внесения и хранения электронных данных, сообщил глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

"Центральная база данных электронной системы здравоохранения (eHealth) соответствует действующему законодательству Украины о защите информации. Она имеет экспертное заключение на технические средства обеспечения безопасности информации в ней. Таким образом, она безопасна для внесения и хранения электронных данных", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина.

Петренко отметил, что медицинские информационные системы (МИС), через которые медучреждения работают с центральной базой данных (ЦБД) электронного здравоохранения, прошли тестирование на соответствие техническим условиям в соответствии с программами, разработанными ГП "Электронное здоровье" и утвержденными НСЗУ, и одобрены к работе с ЦБД. Каналы связи между МИС и ЦБД тоже надежно защищены, что проверено строгими тестами по кибербезопасности.

Глава НСЗУ отметил, что для соблюдения актуальности и точности всех данных, хранящихся в центральной базе данных электронного здравоохранения, НСЗУ в соответствии с законодательством регулярно осуществляет мероприятия по их верификации, в частности, отключение данных об умерших, онлайн и офлайн дедубликацию данных - во избежание дублей данных в системе, а также осуществляет другие действия по мотивированному обращению.

Петренко обратил внимание, что Центральная база данных интегрирована с важнейшими государственными реестрами: Государственным реестром актов гражданского состояния (именно на основе его данных осуществляется отключение деклараций умерших), подписан протокол сотрудничества с реестром Государственной фискальной службы - для возможности верифицировать актуальные данные физических лиц - паспортные данные, ИНН.

Кроме того, Центральная база данных интегрирована с Единым государственным реестром юридических и физических лиц. "Например, медицинское учреждение, который перестало существовать, исключается из центральной базы данных и оплаты по договору на такое заведение пойти не смогут. Также центральная база данных интегрирована с лицензионными реестрами Гослекслужбы и Минздрава", - пояснил Петренко.

Глава НСЗУ напомнил, что взаимодействия между государственными реестрами происходят с помощью системы электронного взаимодействия государственных реестров и баз данных "Трембита", которая позволяет ведомствам и органам власти безопасно и оперативно обмениваться необходимой информацией.

"Первое такое взаимодействие состоялась между НСЗУ и Гослекслужбой и позволило упростить процедуру проверки аптечных учреждений на наличие лицензии. Такие проверки обеспечивают уверенность в том, что лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" отпускают только те аптечные заведения, которые имеют действующую лицензию. Соответственно, возмещение стоимости лекарственных средств за счет средств государственного бюджета получают те аптеки, которые работают на законных основаниях", - сказал он.

Петренко обратил внимание, что интеграция с государственными реестрами, разработанные алгоритмы и механизмы верификации обеспечивают актуальность и достоверность данных в центральной базе данных электронной системы здравоохранения.

"Это - залог целевого и эффективного использования государственных средств в системе здравоохранения, которая должна работать в интересах пациента", - подчеркнул глава НСЗУ.

Как сообщалось, НСЗУ и Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) начали обмен данными через национальную систему электронного взаимодействия "Трембита", позволяющую проводить более одного миллиона проверок данных ежемесячно.

Система "Трембита" внедрена для эффективной реализации правительственной программы реимбурсации (возмещение стоимости) "Доступные лекарства".

Электронное взаимодействие между ведомствами позволяет проверять законность получения аптечными учреждениями возмещения из госбюджета за отпущенные лекарства гражданам в рамках программы.

Предметом проверки служит лицензия на осуществление деятельности по розничной реализации лекарственных средств. Наличие лицензии автоматически будет проверяться благодаря системе "Трембита" трижды: во время регистрации и заключения договора между аптеками и НСЗУ, погашения электронных рецептов в аптеках и представления аптеками отчетов НСЗУ об отпущенных лекарственных средствах, на основании которых осуществляется возмещение их стоимости.

Система "Трембита" способна обеспечить глобальный реинжиниринг процессов государственного управления для их оптимизации и прозрачности. Система осуществляет обмен данными без участия человека, что значительно ускоряет процесс предоставления услуг, уменьшает возможность механических ошибок и коррупционных рисков.

Теги: #нсзу #ehealth #медреформа #украина
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