НСЗУ в рамках пилота выплатила 56 медучреждениям Полтавской области 144,3 млн грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в рамках пилотного проекта, начатого в Полтавской области 1 апреля, выплатила 56 вошедшим в пилот медучреждениям Полтавской области почти 144,3 млн грн, в том числе более 32 млн грн по новому механизму финансирования - за случай госпитализации и лечение конкретного пациента, а не за количество койко-мест в клинике.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава НСЗУ Олег Петренко, эти средства были выплачены согласно договорам, заключенным клиниками с НСЗУ.

Кроме того, в рамках правительственной программы реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" НСЗУ выплатила 79 млн грн аптечным учреждениям, которые принимают участие в программе. В программе на сегодняшний день принимают участие 1026 аптек-юрлиц. Лекарственные препараты по программе "Доступные лекарства" уже отпускают 3711 аптек и аптечных пунктов.

Петренко подчеркнул, что применение новых механизмов оплаты и современных электронных инструментов обеспечивает прозрачное, рациональное и контролируемое использование бюджетных средств. "Это - совершенно новая практика для Украины. Когда государственные средства не растворяются через субвенции и дотации, а направляются на оплату конкретной выполненной работы - медицинское обслуживание конкретных пациентов", - сказал он.

Петренко отметил, что распределение средств по договорам через НСЗУ "Это своего рода smart-подход к распределению государственных средств".

"Оплаты, размер которых известен и открыт, осуществляются на основе актуальных достоверных данных из системы в четко определенные сроки. Сегодня выплаты учреждениям-партнерам НСЗУ можно увидеть на дешбордах на официальном сайте НСЗУ. Такая открытость обезличенных данных обеспечивает прозрачность деятельности НСЗУ", - сказал он, подчеркнув, что такая прозрачность системы финансирования "является беспрецедентной для органов исполнительной власти".

Глава НСЗУ акцентировал, что "там, где есть открытость обезличенных данных и прозрачность осуществляемых выплат, нет места злоупотреблениям и нецелевого использования государственных средств".

"Это плюс для пациентов, для добросовестных врачей и учреждений, это плюс для государства в целом. Но это большой минус для тех, кто зарабатывал на бюджетных потоках в старой системе. Тех, чьи доходы исчезли при выходе процессов из тени на свет", - резюмировал Петренко.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 2020 года планируется запустить изменения финансирования на уровне стационарной медпомощи.