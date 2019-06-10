Основатель клиники "Борис" баллотируется в Раду от партии "Слуга народа"

Президент клиники "Борис", внештатный советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Согласно опубликованному избирательному списку на съезде партии "Слуга народа" 9 июня, Радуцкий входит в список под 18-м номером.

Радуцкий, согласно госреестру, непосредственно контролирует 2,38% ООО "Борис". Помимо этого Радуцкий также через кипрские компании опосредованно контролирует еще соответственно 10,15%.

Как сообщалось, в первую пятерку списка "Слуги народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента Украины Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, эксперт команды Зеленского по правовым вопросам и судебной реформе, доктор юридических наук Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт по антикоррупционной политике, глава Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко.