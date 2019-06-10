Медицина

16:36 10.06.2019

Верховный суд признал недействительным патент на препарат от кашля от фармкомпании "Мови Хэлс ГмбХ"

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Верховный суд признал недействительным патент на препарат от кашля от фармкомпании "Мови Хэлс ГмбХ"

Верховный суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда оставил в силе постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным патента на изобретение "Таблетка с муколитическими и антигистаминными свойствами".

Согласно тексту решения суда, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", такое решение Верховный суд вынес 9 апреля 2019 года по иску ООО "Органосин ЛТД" к Минэкономразвития и фармкомпании "Мови Хэлс ГмбХ".

Как сообщили агентству в компании "Органосин ЛТД", патент признан недействительным "в связи с несоответствием требований к патентоспособности изобретения".

По словам юриста "Органосин ЛТД" Станислава Пидковича, "обе судебные инстанции, опираясь на вывод судебной экспертизы, пришли к выводу о несоответствии запатентованной композиции изобретательскому уровню".

"Препарат является комбинацией известных фармацевтических веществ с известными свойствами" – уточнил юрист.

По словам Пидковича, процесс признания данного патента недействительным был инициирован после того, как в 2016 году компания Movi Health GmbH подала иск к нескольким фармацевтическим компаниям о нарушении принадлежащих ей патентов.

Он также отметил, что с настоящее время продолжаются процессы о признании недействительными еще ряда патентов компании Movi Health GmbH, в том числе на препарат с противовоспалительным, анальгетическим и хондропротекторным действием, на препарат на основе хондороитина сульфата и глюкозамина сульфата (применяется для лечения суставов – ИФ), а также на препарат для лечения и профилактики простуды.

Теги: #патент #лекарство #фармкомпания #суд
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