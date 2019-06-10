Медицина

14:15 10.06.2019

В Болгарию на реабилитацию отправилась уже 13-ая группа украинских военнослужащих

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В Болгарию на реабилитацию отправилась уже 13-ая группа украинских военнослужащих

В рамках Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации 9 июня в Болгарию на двухнедельную реабилитацию в военно-медицинскую больницу "Калероя" (г.Хисар), отправилась тринадцатая группа из 8 травмированных участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

"Данная инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года, и благодаря плодотворному сотрудничеству между болгарской стороной и привлеченными к реализации проекта украинскими министерствами и ведомствами, а также Агентства НАТО по поддержке и снабжения", - сообщается на странице Генштаба ВСУ в понедельник.

Теги: #всу #оос #генштаб
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