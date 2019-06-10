Во Львове 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Во Львовскую областную клиническую больницу с симптомами пищевого отравления госпитализированы 14 человек, сообщает Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сказано в сообщении, в больницы за медпомощью обратились 16 человек, которые были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане "Червона Рута" во Львове.

"Всего за медпомощью обратились 16 человек, среди них – один ребенок. Из них 14 человек госпитализированы в инфекционный стационар", - сообщил лабораторный центр.

Медики оценивают состояние больных как средней тяжести.

Всего на свадьбе присутствовали около 100 гостей. Львовский областной лабораторный центр проводит эпидемиологическое расследование.