Медицина

13:57 10.06.2019

Во Львове 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

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Во Львове 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Во Львовскую областную клиническую больницу с симптомами пищевого отравления госпитализированы 14 человек, сообщает Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сказано в сообщении, в больницы за медпомощью обратились 16 человек, которые были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане "Червона Рута" во Львове.

"Всего за медпомощью обратились 16 человек, среди них – один ребенок. Из них 14 человек госпитализированы в инфекционный стационар", - сообщил лабораторный центр.

Медики оценивают состояние больных как средней тяжести.

Всего на свадьбе присутствовали около 100 гостей. Львовский областной лабораторный центр проводит эпидемиологическое расследование.

Теги: #отравление #львовская_область
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