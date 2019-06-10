В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

30 детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставнивского района Черновицкой области, госпитализированы с симптомами отравления. Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания, сообщает информационное агентство АСС.

"Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины. Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский, сегодня, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту в 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцях. Сейчас туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ", - говорится в сообщении, на сайте издания в воскресенье.

По словам руководителя ГУ Держпродспоживслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Держпродспоживслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - рассказал Александрюк.